“Doen van lichttechniek was in het weekend mijn uitlaatklep, al een jaar is mijn agenda leeg”

Om toch wat ervaring op te doen maakt Yoran door middel van software virtuele lichtshows. Foto: Yoran Staal

De coronacrisis raakt iedereen. De evenementensector is een sector die al twaalf maanden vrijwel helemaal stilligt. Lichttechnicus Yoran Staal uit Haren kijkt uit naar het moment dat de samenleving weer open kan.

Hoi Yoran! Wanneer had jij je laatste opdracht?

“Het is al ruim een jaar geleden dat ik mijn laatste klus had”, vertelt Yoran. “Ik ben van een agenda met allerlei opdrachten naar helemaal niks gegaan. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik het werk als lichttechnicus parttime doe. Ik studeer Electrical Engineering aan de universiteit van Twente. Waar veel studenten in het weekend uitrusten, gebruikte ik het weekend als uitlaatklep. Om te werken in de evenementensector. Daar geniet ik heel erg van.”

Wat voor klussen deed je zoal?

“Ik was twee of drie keer in de maand werkzaam bij allerlei soorten evenementen zoals feesten en concerten. Daarnaast was ik in de zomer te vinden op festivals. Het laatste grote festival dat ik gedaan heb was het Oh My! Festival in Amsterdam, dat was in de zomer van 2019. En weet je, dat is prachtig. Je werkt dan op zulke dagen soms 16 of 17 uur per dag, maar ik vind dat heerlijk. Doordeweeks haalde ik dan de slaap weer wat in, waarbij ik niet ontken dat ik wel eens een college heb gemist.”

Wat betekent het financieel voor je?

“Ik heb mijn studiefinanciering omhoog moeten krikken. Met mijn werk als parttimer kon ik mijn vaste lasten goed betalen. Maar ineens valt dat allemaal weg. Je gaat naar nul. Gelukkig ben ik student en kan ik gebruik maken van studiefinanciering. Maar het voelt niet fijn. Ik moet nu geleend geld uitgeven, en dat is op de één of andere manier tegen mijn natuur in.”

Je werkzaamheden staan dus grotendeels stil, dat betekent ook dat je ontwikkeling stil staat …

“Klopt. Normaal doe je in het weekend veel ervaring op. Je probeert dingen, maar ook door de sociale interactie, door mensen tegen te komen, ontwikkel je je. Je netwerk wordt groter, je krijgt tips toegestopt. Thuis kan ik gelukkig wel wat proberen. Zo kan ik met behulp van software lichtshows maken voor virtuele podia. Maar uiteindelijk is het niet de gewenste oplossing. Een lichtshow wil je in het echt kunnen zien. Virtueel is het nét niet.”

Hoe zie je de toekomst? Denk je deze zomer weer aan de slag te kunnen?

“Ik denk dat iedereen ontzettend verlangt naar een feestje. Ook ik heb dat verlangen. Maar voor ik weer aan het werk kan: we zagen vorig jaar dat de parttimers en de freelancers als eerste hun werk verloren. Als de samenleving straks wordt geopend verwacht ik dat wij ook als laatsten weer aan het werk kunnen. Ik hoorde dat in Duitsland er al een streep is gezet door een aantal grote festivals die komende zomer op de planning stonden. Ik hoop dat er hier in Nederland wel wat mogelijk is, al zijn het maar kleine feestjes, maar dat je in ieder geval weer iets kunt. Daar zou ik heel blij van worden.”