Docent biologie Hanze genomineerd voor Docent van het Jaar

Foto via Comenius Netwerk

Jessica Zweers, docent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen, is één van de vier genomineerden voor de titel Docent van het Jaar 2021. Dat maakte het Interstedelijk Studentenoverleg vrijdagmiddag bekend.

“Zweers is een veelzijdige docent, die veel aandacht heeft voor de individuele student”, zo schrijft het ISO over Zweers. “Ze heeft een echte voortrekkersrol als het gaan om onderwijsvernieuwing en wordt door anderen daarom een ‘onderwijspionier’

genoemd. Ze weet nieuwe didactische middelen succesvol in te zetten.”

Op 21 april zal demissionair minister Van Engelshoven de prijs uitreiken. Het evenement vindt op 21 april 2021 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en zal via een livestream te volgen zijn. Tijdens de verkiezing zullen de finalisten een presentatie geven om te laten zien waarom zij de prijs verdienen. Naast een fysieke prijs, die ontworpen wordt door een student van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, krijgt de winnaar een beurs voor onderwijsinnovatie.