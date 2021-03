”Dit gasthuis is gesticht ter nagedachtenis van drie overleden echtgenoten”

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de elfde aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok verschillende gasthuizen in de Hortusbuurt.

In de Hortusbuurt zijn zeer veel oude gasthuizen te vinden. Een gasthuis diende als opvang voor zieken en bejaarden. Kenmerkend aan een gasthuis zijn de kleine huisjes die om een binnentuin zijn gebouwd. In deze aflevering staan Beno en Mirre vooral stil bij gasthuizen die aan de Grote Leliestraat liggen en zijn gebouwd in de negentiende eeuw.

Zo ook het Pieternellagasthuis. Dit gasthuis is het grootste gasthuis van de buurt en beschikt ook nog over een privé parkje. Het Pieternellagasthuis is gesticht in 1877 door de weduwe Ludewé Vink. Dit deed zij ter nagedachtenis van haar drie overleden echtgenoten.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre het gebied rondom de Kromme Elleboog.