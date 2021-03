Dinsdag opnieuw demonstratie tegen leenstelsel

nieuws

foto: Bob de Vries

Groningse studenten protesteren aanstaande dinsdag op de Grote Markt tegen het leenstelsel. De organisatie verwacht zo’n 150 hbo- en wo-studenten.

De demonstratie is een samenwerking tussen de Groninger Studentenbond, FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Er zijn zeven sprekers, onder wie Fenna Feenstra, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool en nachtburgemeester Merlijn Poolman.

De studenten dragen tijdens de demonstratie academische baretten met daarop hun studieschuld. Volgens hen is het leenstelsel een mislukt experiment dat studenten opzadelt met een enorme schuld van tienduizenden euro’s, nog voordat ze aan hun werkende leven kunnen beginnen. Het leenstelsel kwam in 2014 in plaats van de studiebeurs.

De studenten gingen een maand geleden in Groningen ook al de straat op om actie te voeren tegen het leenstelsel. De demonstratie in Groningen is de eerste in een reeks van vier. Volgende week zijn er demonstraties in Utrecht, Zwolle en Amsterdam.