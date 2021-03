“Dieren kennen geen zomertijd, doe een beetje voorzichtig”

nieuws

In de mensenwereld wordt in de nacht van zaterdag op zondag de zomertijd van kracht. In het dierenrijk kent men geen klok. Natuurmonumenten roept op om voorzichtig te zijn.

“Dieren bouwen een routine op”, vertelt boswachter Bart Zwiers. “Als de drukte op de wegen normaal om 06.00 uur begint maar nu ineens een uur eerder, dan moeten dieren daar aan wennen. Dat kost tijd.” Volgens Natuurmonumenten is het daarom belangrijk om je snelheid aan te passen. Maar er speelt meer. “Zomertijd of niet, de dagen beginnen te lengen waardoor we zien dat mensen langer in natuur- en recreatiegebieden ronddwalen. De natuur is op dit moment één grote kraamkamer, dus wij vragen om een stukje respect op te brengen.”

Kraamtijd

Volgens Zwiers is het niet zo moeilijk om het te begrijpen. “Als je net de trotse ouders bent geworden van een gezonde baby dan zet je vaak op het geboortekaartje een tijdstip waarop visite welkom is. Op andere tijden wordt er gerust. Dat geldt ook in de natuur. Houd je aan de tijdstippen die in een gebied gelden, blijf op de paden, gedraag je rustig, houd honden aan de lijn en neem je rotzooi mee naar huis.”

Dode buizerds

De boswachter vertelt dat er momenteel van alles gebeurt in de natuur. “Dit is de periode dat dieren op avontuur gaan, zo is de paddentrek bijvoorbeeld begonnen. En geef ze ook eens ongelijk. Ze hebben de winter overleefd hè? Terwijl wij bij de kachel zaten moesten deze dieren zien te overleven in koude omstandigheden.” Volgens Zwiers heeft het ook zijn sporen achter gelaten. “We hebben flink wat dode buizerds gevonden. In eerste instantie dachten we dat het misschien om een opzettelijke vergiftiging zou gaan maar onderzoek in Wageningen heeft uitgewezen dat ze om zijn gekomen van de honger. De winterperiode was misschien kort en krachtig, maar echte warmte hebben we nog niet gehad. Daar hebben de dieren het nog even moeilijk mee.”

Door de zomertijd gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 02.00 naar 03.00 uur.