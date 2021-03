Deze thee heeft ballen

Bubble tea is de hype van dit moment. Het drankje dat gemaakt is van jasmijnthee, siroop en boba balletjes is erg populair op Instagram en TikTok.

Er staan lange rijen voor de bubble tea zaak in Groningen. Mensen kopen er met het mooie weer graag een drankje. In de bubble tea zitten balletjes. ‘De boba balls zijn gemaakt van sap van de vrucht zelf. Als je er met je tong tegen aan duwt dan knappen ze kapot en komt de smaak vrij’ zegt Louise van Bubble Tea For You And Me.

‘Het is zoet, koud en erg lekker’ zegt iemand die net bubble tea heeft gekocht. ‘Ik blijf maar terug komen omdat ik het zó lekker vind. De balletjes zorgen voor een feestje in je mond’ zegt een jongen die ook net de winkel uit komt.