Demonstratie op Grote Markt op Internationale Dag tegen Racisme

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Op de Grote Markt hebben zondagmiddag enkele tientallen mensen gedemonstreerd op de Internationale Dag tegen Racisme. De demonstratie verliep zonder problemen.

De demonstratie begon om 13.00 uur. De organisatie had deelnemers van tevoren opgeroepen om mondmaskers te dragen en om twee meter afstand van elkaar te houden. Tijdens de bijeenkomst werd er aandacht gevraagd voor racisme en discriminatie. Dit gebeurde onder andere met toespraken maar ook door middel van een lawaaiactie.

De Internationale Dag tegen Racisme is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Behalve in Groningen werd er ook in tal van andere steden actie gevoerd, waaronder in het Westerpark in Amsterdam en op de Koekamp in Den Haag. In het Westerpark kwamen zoveel mensen op de actie af dat de gemeente opriep om niet meer naar het park te komen.