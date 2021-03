Demonstratie knarren op Grote Markt succesvol: “Onze boodschap is over gekomen”

nieuws

Foto: ingezonden

De demonstratie woensdagmiddag van senioren op de Grote Markt die actie voeren voor de komst van een Noaberhof is een succes geworden. “Onze boodschap is overgekomen.”

“Bij de actie waren ongeveer zestig senioren aanwezig”, vertelt Ger Koenen. “Het is allemaal heel goed gegaan, het verliep in een goede sfeer. We denken ook dat onze boodschap duidelijk is overgekomen.” De senioren zijn al jarenlang bezig om een Knarrenhof op te zetten in de gemeente Groningen. De eerste gesprekken dateren van acht jaar geleden. De gemeente stelde toen een locatie voor in Beijum maar deze was met elf woningen te klein voor het concept dat men wil realiseren. De laatste jaren richt men de pijlen op Meerstad om in de Zeilen II een Noaberhof te bouwen.

Meerstad

Het gaat om de komst van een hofje dat uit 28 wooneenheden bestaat, bedoeld voor senioren. In dit hofje moeten de mensen zorg dragen voor elkaar, elkaar in de gaten houden en kunnen er activiteiten voor gelijkgestemden georganiseerd worden. In eerste instantie leek er ruimte te zijn voor dertig of veertig woningen, maar onlangs bleek dat het hofje slechts uit veertien woningen gaat bestaan. Om het financieel rendabel te krijgen is dat te weinig.

Geraniums voor de wethouder

“We hebben vanmiddag geraniums overhandigd aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen. De wethouder heeft tijdens de demonstratie niet teveel losgelaten. Hij liet weten met ons in gesprek te willen. Dat is ook wat wij willen, dus we wachten af. De protestborden gaan we in ieder geval nog niet opruimen. Natuurlijk geven we de gemeente wat tijd om te reageren, maar duurt het ons te lang dan beraden wij ons op nieuwe acties.”

Klok tikt door

Volgens Koenen is dat ook logisch. “De klok tikt door. Eén van onze mensen die vanaf het prille begin wilde instappen is nu tachtig jaar oud. Die heeft al gezegd dat hij er nu niet zoveel meer voor voelt om in te stappen in het project. Je wilt toch een beetje vitaal zijn om echt een bijdrage te kunnen leveren aan het Knarrenhof.”