Defensie gaat grotere rol spelen in vaccinatiecampagne

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

Om het grootste deel van de volwassen bevolking in juli gevaccineerd te hebben zal defensie meer ondersteuning gaan bieden. Dat is dinsdag duidelijk geworden. Dat meldt de NOS.

Vorige week lieten demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid en Jaap van Delden van het RIVM weten dat het haalbaar is om begin juli 8 miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd te hebben en 4 miljoen Nederlanders gedeeltelijk te hebben ingeënt. Daarvoor moet de vaccinatiecapaciteit worden uitgebreid naar 2,5 miljoen prikken per week. De hulp van defensie is hierbij onontbeerlijk.

Op dit moment beschikt de GGD over 60 priklocaties, in mei moeten dit er 140 zijn. Daar kunnen dan 1,5 miljoen prikken per week worden gegeven.