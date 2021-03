De Vrije Student: ‘Tram naar Zernike Campus achterhaald concept’

nieuws

Foto: Daniel Silva - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42724816

Universiteitsraadspartij De Vrije Student is fel tegen de komst van een tramverbinding tussen het centrum van de stad en de Zernike Campus.

GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren dienden twee weken geleden een motie in, waarin wordt gevraagd om een tram mee te nemen bij een onderzoek naar de verbetering van het openbaar vervoer, van en naar de Zernike Campus. De fractie in de universiteitsraad gaat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit vragen om de raadsfracties aan te spreken op de plannen.

Fractievoorzitter David Jan Meijer van De Vrije Student noemt de plannen desastreus: “Het is juist van belang dat er geïnvesteerd wordt in goede toegangswegen en fietsinfrastructuur, zodat de doorstroming in en om de Stad beter wordt en studenten dus sneller van A naar B kunnen. We reizen ook niet meer per trekschuit of paard-en-wagen!”

Een tram zou veel wetenschappelijk onderzoek op de campus onmogelijk maken, zo stel Meijer: “Op de Zernike Campus staan veel gevoelige meetapparaten en telescopen, deze zouden veel hinder ondervinden door storing van de hoogspanningsleiding en worden daarom onbruikbaar voor betrouwbaar onderzoek.”