“De track is een wake-up call, word wakker en kijk waar je mee bezig bent”

nieuws

Steven Gilbers voor het Apollo Theater in New York. Foto: Sarah Phillips in Harlem, NY (@sarahseesphoto op Instagram)

‘wakeupandsmellthecoffee.’ Dat is de titel van de debuut single van Steven Gilbers uit Groningen. Een lied waarbij de weg naar de track uiteindelijk tien jaar duurde.

Hoi Steven! Sinds afgelopen vrijdag is je single te beluisteren op alle bekende platformen. Wat zijn de eerste reacties?

“De reacties zijn heel positief, en daar ben ik ontzettend blij mee. Ook als ik inhoudelijk kijk naar de reacties. Als je beginnend artiest bent dan zeggen mensen wel eens ‘leuk, ga zo door’, maar deze reacties zijn ‘shit, dit is wel even wat anders’. Het lied resoneert denk ik heel goed. Het is ook mijn sound en mijn verhaal dat ik in dit lied wil vertellen, en ik ben heel erg blij dat ik dat nu gevonden heb.”

Ruim zeven jaar geleden heb ik jou geïnterviewd toen je deelnam aan de Grote Prijs van Nederland. Die zeven jaar zeggen iets over de weg naar dit lied hè?

“Klopt. Ik heb de afgelopen tien jaar veel in de muziek gedaan. En ik heb ook absoluut het gevoel dat ik mijn skills uitgebreid heb, dat het geheel beter werd. Maar er klopte iets niet. Het klikte niet, de urgency miste. En dat zorgde voor frustraties. Het was begin vorig jaar dat ik in mijn studio ben gaan zitten. Ik ben iets gaan maken dat rauw en puur is, waarbij ik me nergens achter kon verschuilen. Ik zou iedereen aan willen moedigen om de track te beluisteren. Als je dat gedaan hebt dan kom je denk ik tot de conclusie dat het lied heel vol is, terwijl de opzet heel minimalistisch is. Sterker nog, het was een kwestie van kill your darlings. Ik heb het meest minimale gemaakt wat ik kon maken.”

Dat zie je ook terug in het instrumentengebruik hè?

“Ja, het gaat om één of twee noten van de gitaar die gesampled worden, minimale drums, een 808 bass-geluid. Maar ook de tekst. Ik rap drie keer hetzelfde refrein. En het intro is hetzelfde als de outro. Als je het op repeat zou zetten, dan zou je op een gegeven moment niet meer weten waar je bent. En je zult ook merken dat je het besef van tijd kwijt raakt in dit lied.”

‘wakeupandsmellthecoffee.’ Het klinkt onschuldig, als een dagelijks ochtendritueel, maar dat is het niet …

“Nee. De tekst is een wake-up call. Het is een statement voor ambitie, een erkenning om iets te bereiken in deze wereld. ‘wakeupandsmellthecoffee.’ betekent in dit lied zoiets als word wakker en kijk eens waar je mee bezig bent. Het is een soort van zelf-realisatie moment. En inderdaad, het is een heel persoonlijk nummer. Altijd als ik het speel, motiveert het me om op te staan, gefocust te blijven en dingen gedaan te krijgen. Ik hoop dat het een soortgelijk effect zal hebben op de mensen die het luisteren.”

Onderaan dit artikel kunnen de mensen de videoclip bekijken. Die clip is ook een opmerkelijk verhaal …

“Haha, ja. In 2017 en 2018 heb ik een tijdje in New York en in Los Angeles gewoond. In mijn tijd in New York reisde ik dagelijks van Brooklyn naar Manhattan. In die tijd heb ik de beelden geschoten voor de clip. De videobeelden laten de rauwheid van Brooklyn zien, de subway die ik nam om op New York University te komen, het lopen door de straten, met de metro over de brug, door de poortjes op station Halsey Street in Bushwick. Het zit er allemaal in.”

Wat hoop je met dit lied te bereiken?

“Ik heb met dit lied niet de illusie dat ik nu ineens gecontracteerd wordt, dat ik ineens in de spotlights zal komen te staan als een hele grote hip-hop artiest. En dat hoeft ook niet. Wat ik gemerkt heb is dat ik heel veel verschillende skills heb. Ik ben muzikant, ik maak samen met Frank Stevens podcasts en radio voor KINK onder de naam HOMEBASE, en ik ben docent en wetenschapper. Dat wil ik allemaal blijven doen. En het bijzondere is dat ik in alle expressies hiphop er door heen heb kunnen verweven. Mijn ambitie is om gewoon bijzondere dingen te blijven doen. Ik bewandel geen vaste paden. Mijn doel is om meer muziek te gaan schrijven. Muziek die authentiek voelt. En ik weet dat ambities mooi zijn, maar ik weet ook dat de journey mooier is dan de destination. Ik hoop met mijn werk mensen te kunnen inspireren. Dat ze kunnen zeggen, daar heb ik iets aan gehad. Dat vind ik tof.”

Bekijk en beluister hieronder de videoclip: