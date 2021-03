“De komende dagen volop lente met op woensdag 20 graden”

nieuws

Het wordt de komende dagen volop lente waarbij het op woensdag wel eens 20 graden kan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het droog met eerst een aantal wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Geleidelijk aan zal de zon zich meer en meer laten zien. Het blijft droog en bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 16 graden. In de nacht naar dinsdag is het helder en koelt het af tot 5 graden.”

“Dinsdag is het vrijwel onbewolkt en is het zeer zacht lenteweer bij 18 graden. De zuidenwind is zwak, windkracht 2. Woensdag doet de lente er nog een schepje bovenop en wordt het zelfs 20 graden. Ook dan is het zonovergoten en rustig. Daarna wordt het een stuk koeler.”