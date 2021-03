De Jonge: ‘Slechts één patiënt gedwongen in isolatie geplaatst in Beatrixoord’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Voor zover bekend is er, sinds de uitbraak van het coronavirus, zes keer een beroep gedaan door een burgemeester op de Wet Publieke Gezondheid om een coronapatiënt gedwongen in isolatie te stellen bij Beatrixoord. In schriftelijke beantwoording van Kamervragen stelt De Jonge verder dat van één patiënt bekend is dat deze enige tijd in de isolatie-afdeling van het UMCG in Beatrixoord heeft verbleven.

Volgens De Jonge worden cijfers met betrekking tot gedwongen isolatie voor corona niet centraal geregistreerd. Maar De Jonge stelt navraag te hebben gedaan bij het Veiligheidsberaad. Daaruit zou blijken dat er, door twee regio’s, in totaal zes keer een beroep is gedaan het speciale artikel in de Wet publieke gezondheid. Dit artikel (nummer 31) maakt het mogelijk voor burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio’s om coronapatiënten gedwongen in isolatie te plaatsen. Deze beschikkingen voor isolatie werden vrijwel allemaal meteen weer ingetrokken.

Slechts één patiënt werd in Beatrixoord opgenomen voor gedwongen isolatie. Dat blijkt uit een verzoek tot voortzetting van de isolatie, die werd ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek werd afgewezen, omdat de patiënt geen COVID meer had. De persoon was afkomstig uit een kliniek voor psychiatrische patiënten in Gelderland.

Begin februari werd bekend dat in Revalidatiecentrum Beatrixoord van het UMCG een speciale afdeling werd ingericht om coronapatiënten te verplegen die weigeren om zich te isoleren. Deze bekendmaking zorgde vervolgens voor veel media-aandacht, waardoor het ziekenhuis honderden dreigende telefoontjes ontving van complotdenkers.