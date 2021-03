De Jonge: “Begin juli minstens één prik voor iedereen die gevaccineerd wil worden”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Begin juli kunnen alle Nederlanders die gevaccineerd willen worden minstens één keer geprikt zijn tegen het coronavirus. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) dinsdagavond gezegd in het televisieprogramma Op1.

In het televisieprogramma kreeg De Jonge de vraag toegeworpen hoe het gaat met de vaccinatiecampagne in Nederland. De bewindsman sloeg daarop aan het rekenen. Hij zei daarbij te verwachten dat van de 14 miljoen volwassenen in Nederland zich 80 tot 85 procent wil laten vaccineren. Van hen kan volgens De Jonge tweederde begin juli volledig beschermd zijn met twee doses van het vaccin. De rest zou één prik gehad kunnen hebben.

Wel liet De Jonge weten dat ons land daarbij afhankelijk is van de leveringen van de farmaceuten. Mochten leveringen anders uitpakken dan gedacht, dan is er meer tijd nodig om iedereen te vaccineren.