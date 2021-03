De ‘Johanna’ wordt het nieuwe Pannekoekschip aan de Oosterhaven

nieuws

De Johanna, het nieuwe Pannekoekschip - Foto via Gemeente Groningen

’t Pannekoekschip gaat verhuizen van het Schuitendiep naar de noordzijde van de Oosterhaven in Groningen. De ondernemers nemen hier hun intrek in een nieuw en groter vaartuig.

De locatie van het ’t Pannekoekschip verandert, omdat het nieuwe vaartuig met de naam Johanna, iets groter is dan het huidige onderkomen. De gemeente en de ondernemers hebben daarom besloten dat de Oosterhaven de beste plek is om het schip te exploiteren.

De Johanna moet nog wel flink worden verbouwd, voordat het aan de Oosterhaven kan worden afgemeerd en gebruikt kan worden als restaurant. Het krijgt een moderner inventaris en een verzonken terras op het dek.

De vergunningen voor de nieuwe locatie van het Pannekoekschip zijn nog niet rond. Omwonenden van de Oosterhaven en de Oosterkade zijn, volgens de gemeente, per brief geïnformeerd over de plannen.

De nieuwe locatie van ’t Pannekoekschip – Foto via Gemeente Groningen