De Hunze zoekt jongeren die willen roeien: “Als je eenmaal begint stop je nooit weer”

Foto: roeivereniging De Hunze

Roeivereniging De Hunze organiseert vanaf begin mei introductiecursussen voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar de sport. Volgens Rafayel Gardishyan, de voorzitter van het jeugdbestuur, is er al veel animo.

Hoi Rafayel! Wat is het precies, deze introductiecursus?

“Het is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar die nieuwsgierig zijn naar de roeisport. Bij ons kunnen ze vanaf begin mei op een luchtige en ontspannen manier ontdekken of de sport iets voor hen is. Wij leren hen ondertussen de beginselen van het roeien. Het leuke is ook dat je gelijk in een boot het water op gaat, het is dus allemaal heel praktisch opgezet.”

Nu ben ik bekend met de zomercursus. Waarin verschilt deze meicursus?

“De zomercursus duurt vijf dagen. Je begint dan op maandag en op vrijdag moet de cursus dan afgerond zijn. Bij deze cursus ben je één middag in de week onder de pannen. De cursus voor 10 tot en met 13-jarigen vindt tien keer op een woensdagmiddag plaats en start op 12 mei, de juniorencursus vindt op maandag- en donderdagmiddagen plaats en duurt twaalf lessen.”

Zijn er al veel aanmeldingen?

“Er zijn al wat aanmeldingen binnengekomen maar er is ruimte voor meer. Mochten er teveel aanmeldingen binnenkomen dan hebben we ook de ruimte om een tweede cursusgroep te starten. Overigens houden we bij deze cursus ons ten alle tijde aan de dan geldende coronamaatregelen. Je roeit in een skiff, een eenpersoonsboot. Dus op het water kom je niet in aanraking met andere cursisten. In ons boothuis hebben we alles coronaproof ingericht met looproutes, handpompjes en andere hygiënemaatregelen.”

Jongeren die overwegen om te gaan roeien, maar nog een beetje twijfelen. Wat zou je tegen hen willen zeggen …

“Kom het proberen! Als je na twee cursusdagen denkt dat het niets voor je is, dan kun je ieder moment stoppen. We houden niemand tegen. Maar geef het een kans. De Hunze is een prachtige vereniging en het is een super leuke sport. Ik weet zeker dat je er geen spijt van gaat krijgen. En uit ervaring weet ik dat als je eenmaal met deze sport begint, je nooit weer stopt. Ik ben trouwens ook blij dat ik roei. Door de coronacrisis ben ik nu juist misschien nog wel meer bij de vereniging te vinden dan in de periode voor de crisis. Het is een fijne uitlaatklap en ik heb wat om handen. Dat voelt goed.”

Meer informatie over de introductiecursus, en het aanmelden, is te vinden op deze website.