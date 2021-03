“De binnenstad gaat veranderen, er zullen zaken om vallen, maar er liggen ook mogelijkheden”

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Opportunistisch. Dat is hoe voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club, GCC, tegen de huidige fase van de coronacrisis aankijkt. Een crisis die er voor gezorgd heeft dat de Groningse binnenstad in een snelkookpan terecht is gekomen.

“Dat de binnenstad zou gaan veranderen is enkele jaren al aangegeven”, vertelt Bos. “Ergens tussen 2020 en 2030 zou er een transitie plaats gaan vinden waarbij het aanbod aan gaat sluiten op de behoeften van de consument. Maar toen kwam de coronacrisis. Groningen belandde in een snelkookpan waarbij we partijen zagen die hier niet op voorbereid waren, waar er slachtoffers vielen en nog zullen vallen, maar er liggen ook genoeg mogelijkheden. Volgens mij is belangrijk om niet in problemen te denken, maar om kansen te zien. En om elke strohalm te pakken die er is.”

“Met fashionwinkels gaat het slecht”

Ondertussen kan niet ontkend worden dat de situatie slecht is. “De verschillen zijn groot. Met de supermarkten gaat het goed. Hetzelfde geldt voor de voedingszaken. Denk aan de kaas- en broodwinkels. Daar gaat het goed mee. Ook de winkels die zich richten op de woningrichting doen het goed. Maar de rest. Een groot deel van de Groningse binnenstad richt zich op fashion, de schoen- en de kledingwinkels. Die hebben het zwaar. Als ik nu door de Herestraat loop, dan zie ik dat ook. Ik zie lege plekken. Ik zie bedrijven die om zijn gevallen. En er zullen de komende tijd echt nog meer bedrijven om gaan vallen. Vorige week bedroeg de omzet nog geen vijftien procent van de omzet die we vorig jaar in die week maakten.”

Corona Toolkit

Om ondernemers lucht te gebieden werd afgelopen donderdag de Corona Toolkit gepresenteerd. “Hierin werken we samen met verschillende partijen waaronder het MKB, VNO-NCW maar ook de gemeente Groningen. Met de Toolkit kunnen ondernemers zich laten informeren, inspireren of ondersteuning aanvragen op het gebied van verschillende onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld informatie over de ondersteuningspakketten en maatregelen waar ondernemers op rijks- en provinciaal niveau gebruik van kunnen maken. Veel ondernemers denken dat er alleen een Tozo beschikbaar is, maar er is veel meer waar je recht op hebt. Maar ook is er een programma met verschillende Webinars. Hoe zet je bijvoorbeeld een webshop op, of hoe kun je je bedrijf zo goed mogelijk online in de schijnwerpers zetten.”

Meer thuiswerken

Die programma’s zijn belangrijk omdat Bos verwacht dat de samenleving na de coronacrisis zal veranderen. “Ik noemde de kledingwinkels, dat zij op dit moment ruim vertegenwoordigd zijn in de binnenstad. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we nu veel meer thuiswerken. Een verandering die ook blijvend zal zijn. Je zult straks niet meer vijf dagen in de week op kantoor zitten. Dat heeft gevolgen. Als je op kantoor bent dan heb je je nette pak aan, maar als je thuis werkt dan draag je vrijetijdskleding. En dat is kleding die veel langer mee gaat. De vraag naar kleding zal gaan veranderen.”

Sociaal ondernemerschap

Maar zijn meer veranderingen. “En dat zijn veranderingen die voor de crisis al in werking zijn gezet. De opkomst van sociaal ondernemerschap bijvoorbeeld. Winkels die zich richten op de verkoop van duurzame goederen. Maar ook de verschuiving van retail naar metail. Metail is een combinatie van online en fysiek. Winkels waar bijvoorbeeld een computer staat waar je je bestelling kunt doen. Ik verwacht dat de binnenstad gaat veranderen. Dat er meer ambacht in de straten komt en dat grote winkels minder vierkante meters nodig hebben waardoor er ruimte ontstaat voor andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de komst van mobiele studieplekken, om maar even een zijstraatje te noemen.”

“Pak iedere strohalm”

Bos realiseert zich dat de verandering niet van de één op de andere dag gaat. “Duidelijk is dat er nu een hele hoop gebeurt. We zien dat dertig procent van de ondernemers voorop loopt, maar dat er ook ondernemers zijn die hun hoofd vol hebben zitten met problemen. Daarom is er gelukkig de Toolkit, waar we echt heel blij mee zijn. Als ondernemer zal je heel veel stappen moeten nemen, maar er gloort licht en er zijn mogelijkheden. Ik adviseer ondernemers dan ook om iedere strohalm te pakken die je kunt pakken. In plaats van om met je onderneming te stoppen kun je ook mogelijkheden grijpen en voor een nieuwe kleur kiezen. Verdiep je in kansen en mogelijkheden.”

Deel dit artikel: