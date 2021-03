Datalek bij NAM, gegevens 19.000 gedupeerden aardbevingsschade gelekt

nieuws

foto: ChrisDag / Flickr.com

Door een datalek zijn de gegevens van 19.000 gedupeerden van de aardbevingsschade ontvreemd door hackers. Dat meldt de NAM dinsdagavond op haar website.

Volgens de NAM konden hackers hun slag slaan door gebrekkige beveiliging van software van het bedrijf Accelion. Wereldwijd zouden nog meer bedrijven slachtoffer zijn geworden. Het betreft software die werd gebruikt voor de afhandeling van waardedalingsclaims. De gegevens die gelekt zijn betreft voornamelijk persoons- en adresgegevens. Van sommige gedupeerden zijn echter ook e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens gelekt. De mensen om wie het gaat hebben inmiddels bericht gehad.

Volgens de NAM is het lek inmiddels hersteld. Men heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wie verantwoordelijk is voor de hack is onbekend.