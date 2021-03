“Dat we dit op 5 mei kunnen doen, daar worden we heel blij van”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De coronacrisis zorgt ervoor dat Bevrijdingsdag ook dit jaar anders gevierd wordt dan wat we gewend zijn. Geen festival in het Stadspark, geen hossende mensen. Maar volgens directeur Ebel Jan van Dijk is er wel een heel mooi online programma.

“Het liefst hadden we iedereen ontmoet op de Drafbaan”, vertelt Van Dijk. “Maar dat kan niet. We hebben ervoor gekozen om samen met alle Bevrijdingsfestivals de handen ineen te slaan om een online programma aan te bieden. En daar zijn we heel blij mee. Vorig jaar hebben we niks kunnen organiseren. En dat was erg jammer omdat we juist in een jubileumjaar zaten. Maar wat dat betreft heb ik goed nieuws. Alle projecten die vorig jaar op de planning stonden, die komen op 5 mei in de spotlights te staan. Dat is ook het voordeel van online hè? Dat je een heel ander platform hebt waar je invulling aan kunt geven. Natuurlijk is er de muziek, maar er is ook ruimte voor bijvoorbeeld de heftige en intense verhalen die bij deze dag horen.”

“Vieren van de vrijheid is belangrijk”

Het samenwerken van de veertien festivals waarbij er één groot online programma ontstaat is volgens Van Dijk niet opmerkelijk. “De samenwerking tussen de festivals is er altijd geweest, en dat verloopt ook heel goed.” Volgens Van Dijk gaat de dag ook een succes worden. “Wat mij betreft maakt het niet zoveel uit of er op 5 mei nu duizend, een miljoen of tien miljoen mensen naar de stream kijken. Er is de mogelijkheid om de vrijheid te vieren door middel van een goed en waardig programma. Het vieren van de vrijheid is belangrijk. En natuurlijk, online biedt ook enige voordelen. Het is laagdrempeliger om in te stappen met je eigen koelkast en toilet in de buurt.”

Helikopteracts

Maandag werd bekend dat Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser tijdens deze online editie Ambassadeur van de Vrijheid zijn. “Tijdens een ‘normale’ Bevrijdingsdag hebben we de helikopteracts. Drie ambassadeurs die dan naar alle veertien festivals gaan. Dat gaan we dit jaar ook doen, alleen is er geen helikopter en hoeven de artiesten niet te reizen. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar de komende editie.”

Vrijheidsvuur

De viering van 5 mei begint dit jaar traditioneel met het ontsteken van het Vrijheidsvuur in de nacht van 4 op 5 mei bij Hotel De Wereld in Wageningen. In de middag komt het vuur aan bij de festivals en wordt het in alle veertien festivalsteden tegelijkertijd ontstoken. Het 5 mei-concert vindt net als afgelopen jaar niet buiten plaats op De Amstel, maar binnen in Koninklijk Theater Carré.