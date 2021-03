Dansschool Cariño: “De sluiting van het Platformtheater zagen we niet aankomen”

nieuws

Dansschool Cariño zag de sluiting van het Platformtheater niet aankomen. Dat laat Karin van Caspel weten.

“Als dansschool hebben we de afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van de faciliteiten in het Platformtheater”, vertelt Van Caspel. “Ik denk dat we in januari te horen kregen dat dit stopt. Ja, en dan schrik je toch wel. Ook omdat wij het niet echt zagen aankomen. Onze dansschool zat er dan twee jaar, maar er werd al veel langer salsadansles gegeven. Dan heb je het over flink wat jaren. En dat stopt nu.”

Van Caspel moest op zoek naar een nieuwe ruimte. “Dat is een hele opgave. De ruimtes in Groningen waar je terecht kunt zijn beperkt en tot op heden hebben wij dan ook nog niet een geschikte plek kunnen vinden die wij kunnen gebruiken. Dus als er mensen zijn die in de stad Groningen een mooie plek weten die wij zouden kunnen gebruiken, dan zouden we daar heel graag mee in contact willen komen.” Toch is Van Caspel niet somber. “Nee, we zijn positief. En ik verwacht dat het uiteindelijk helemaal goed gaat komen. Hoewel het voor het Platformtheater natuurlijk ontzettend zuur is.”

Deel dit artikel: