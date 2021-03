Cursus om Stadjers met fysieke beperking de lokale politiek in te helpen

nieuws

Foto: Andor Heij

Vanaf 11 mei begint de gemeente Groningen weer met de gratis online cursus ‘Politiek Acitef’. Deze editie is speciaal bedoeld voor Groningers met een auditieve, visuele of fysieke beperking.

De cursus wordt sinds 2019 aangeboden aan alle Groningers, maar de vijf online bijeenkomsten zijn deze keer speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. De gemeente zorgt, in samenwerking met Ieder(in), voor eventuele gebaren- en schrijftolken. Net als de vorige cursussen is de derde editie van ‘Politiek Actief’ bedoeld voor mensen die misschien actief willen worden in de gemeentepolitiek, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.

De cursus is interactief, want er staan digitale ontmoetingen met raadsleden op het programma. Daarnaast krijgen de deelnemers een debattraining. Een medewerker van ProDemos verzorgt de cursus.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Groningen. Hier kunnen aspirant-deelnemers ook de aanmeldgegevens verkrijgen.