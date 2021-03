Cultuurinstellingen uit Stad stellen 170.000 euro aan ontvangen subsidie beschikbaar voor anderen

nieuws

Foto: Daian Gan via Pexels.com

Een aantal culturele instellingen uit Groningen zet vanaf 1 april een deel van hun steunbudgetten in om Groninger kunstenaars die nu geen steun vinden, een hart onder de riem te steken. Via de nieuwe, snelle subsidieregeling is 170.000 euro beschikbaar voor nieuwe producties.

Het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Noorderzon, het Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag, het Jonge Harten Festival, het Grand Theatre Groningen en Het Houten Huis hebben het bedrag uit hun eigen steunbudgetten van de rijksoverheid gehaald om anderen te helpen.

Volgens de samenwerkende instellingen is het lastig om de steun van de Rijksoverheid te laten doorsijpelen naar het fijnmazige netwerk van kunstenaars in Groningen. In samenwerking met de gemeente, de provincie en de Kunstraad werd daarom besloten om een nieuw snelloket op te starten voor kunstenaars die nu niet bereikt worden door het overheidsgeld. En om zo een deel van de steun breder te verdelen.

Subsidies voor projecten voor dit jaar

Op 1 april gaat het snelloket, een variatie op de succesvolle Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten, open via de website van Kunstraad Groningen. De regeling is bedoeld voor kleinere projecten van Groningse makers en (podium)kunstenaars die nog dit jaar plaatsvinden.

Kleinere projecten kunnen aanspraak maken op 2.500 euro, grotere op 5.000 euro. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus luidt het devies ‘op is op’.