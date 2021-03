Culinaire 4 Mijl en de Frituurloop verplaatst naar Pasen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De organisatie van De Culinaire 4 Mijl en de Frituurloop wil niet opnieuw het risico lopen dat de wandeltochten opnieuw dat vlak van tevoren worden geannuleerd. Daarom verplaatst de organisatie alle tochten naar het weekend van Pasen.

“Het evenement is in het leven geroepen om lokale ondernemers net even dat duwtje in de rug te geven om deze periode te overleven”, vertelt organisator Bojan Aleksander. “Er was geen groepsvorming, mensen liepen maximaal in duo’s, het was overal in het buitenlucht en er waren nergens grote rijen. Horecaondernemers hebben ons persoonlijk nog bedankt voor de ademruimte die we voor ze hebben gecreëerd.”

Maar de gemeente Groningen zette toch een streep door de evenementen. want er werd drank in open verpakkingen geserveerd en dat mag niet. De alcoholische versnaperingen zijn dan niet meer bedoeld voor afhalen.

Niet nog een keer afblazen

Aleksander zegt daarom dat een streep door een wandeltocht op korte termijn niet nog een keer mag gebeuren, omdat horecaondernemers dan nog een keer gemaakte personeels- inkoopkosten komen te zitten: “Met diverse gemeenten hebben we besproken om al onze wandelingen daarom naar het Paasweekend te verplaatsen, waarin het vooruitzicht is dat de terrassen weer open mogen en daarmee dat dit soort wandelingen in de buitenlucht ook toegestaan zijn.”

Aanmeldingen gestopt

De aanmeldingen voor alle wandeltochten zijn per direct gestopt tot aan het paasweekend. Alle deelnemers en alle horecapartners zijn persoonlijk ingelicht over de wijziging.