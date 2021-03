“COVID-positieve patiënten moeten operatie zo mogelijk uitstellen”

nieuws

Een grote internationale studie wijst uit dat operaties van patiënten die positief hebben getest op Covid-19, indien mogelijk zeven weken moeten worden uitgesteld . Dat meldt het UMCG.

Mensen hebben een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico om te overlijden na hun operaties, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief getest hebben. Dat blijkt uit een wereldwijde studie waar meer dan 140 duizend patiënten in bijna 1700 ziekenhuizen aan meededen. In Nederland deden 17 ziekenhuizen mee.

Al eerder was bekend dat infectie met het coronavirus het overlijdensrisico bij operaties vergroot. Daarom wordt aanbevolen om chirurgische operaties zo mogelijk uit te stellen voor patiënten die positief testen op COVID-19. Er was tot nu toe nog niet veel bekend over hoe lang dat uitstel zou moeten zijn.

Volgens Schelto Kruijff, oncologisch chirurg van het UMCG, is het dus zeer aan te raden om, indien mogelijk, een operatie minstens zeven weken uit te stellen na een positieve coronatest. Tegelijk pleit hij voor een individuele afweging bij iedere patiënt apart. “Voor sommige urgente operaties, bijvoorbeeld voor gevorderde tumoren, kunnen chirurgen en patiënten besluiten dat de risico’s van uitstel niet gerechtvaardigd zijn,” aldus Kruijff.