Coronacrisis maakt einde aan Platformtheater

Foto: Google Maps

De coronacrisis heeft een einde gemaakt aan het Platformtheater. Na ruim 34 jaar stopt de iconische locatie aan het Boterdiep.

Het Platformtheater was de locatie waar feesten en partijen georganiseerd konden worden, waarbij men beschikte over uitgebreide horecamogelijkheden. Daarnaast werden ruimtes in het pand verhuurd aan bijvoorbeeld dans- en muziekgezelschappen en cursusleiders. Het nieuws over de sluiting wordt bevestigd door verschillende partijen die gebruik maakten van deze ruimten. Ondanks herhaalde pogingen van de redactie van OOG Tv is het niet gelukt om in contact te komen met de eigenaresse van het Platformtheater.

Voorkomen van faillissement

“Ik hoorde het in januari”, vertelt Hans Kaldeway die samen met zijn vrouw al 19 jaar een ruimte huurde voor muzikale en artistieke activiteiten. “Wat ik begrepen heb is dat het Platformtheater sinds vorig jaar maart vrijwel niks meer heeft kunnen organiseren. In de zomer is er nog wat mogelijk geweest met beperkingen, maar sinds de herfst zit alles weer op slot. Dit heeft geleid tot een ontzettende grote terugval in de inkomsten en er moest ingeteerd worden op de reserves. Om faillissement te voorkomen heeft men in januari besloten te stoppen. Ja heel zuur.” Kaldeway moest daarom noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie, maar dat was nog niet zo makkelijk.

“Ik had dit niet verwacht”

Een ander slachtoffer is dansschool Cariño. “Ik ben er echt van geschrokken en we hadden dit ook niet verwacht”, vertelt Karin van Caspel. “Ik denk dat we het nieuws in januari te horen kregen, en we zijn nu op zoek naar een nieuwe locatie waar we straks na de coronacrisis onze activiteiten voort kunnen zetten. Die ruimte hebben we nog niet gevonden.” Van Caspel heeft ongeveer twee jaar lang gebruik gemaakt van een ruimte in het theater.

Platformtheater

Het Platformtheater was een locatie die bij veel noorderlingen bekend was. Tijdens Eurosonic/Noorderslag was het één van de prominente plaatsen waar optredens plaatsvonden. Het is ook de plek waar muziekgroepen gestart zijn die daarna grote bekendheid zouden gaan genieten. Artiesten als Dope DOD en Noisia begonnen er feitelijk hun carrière. Het Platformtheater heeft de afgelopen decennia op eigen kracht en zonder subsidie kunnen bestaan.