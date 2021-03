Coronacrisis kost muziekcafé Lola de kop

nieuws

Foto: Erick Bakker

Muziekcafé Lola aan de Pelsterdwarsstraat is niet meer. De eigenaresse maakte zondagavond op Facebook bekend te stoppen met Lola.

“De groeifase waarin Lola verkeerde toen de coronacrisis begon en het gebrek aan perspectief op heropening in combinatie met persoonlijke omstandigheden maken dat er geen andere keuze meer was”, staat op de pagina te lezen. “Het was een geweldig avontuur met prachtige mensen en vele mooie herinneringen, waarvoor ik iedereen dankbaar ben.” De website van het muziekcafé staat inmiddels op zwart.

Lola stond bekend om de diverse evenementen die er gehouden werden: jamsessies, karaokeavonden, pop- en rockconcerten en themafeesten. Lola was gevestigd in een café met een bijzonder interieur waarbij vooral het plafond in het oog viel. Op Facebook zijn inmiddels verschillende reacties binnengekomen van mensen die het nieuws betreuren. “Bijzonder jammer. Mooie momenten meegemaakt”, schrijft Ivo. Gijs: “He wat verdrietig! Lola zal altijd de plek blijven van het debuutoptreden van mijn band Them Dirty Dimes, dat zullen we nooit vergeten! Dank voor alles!”