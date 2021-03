Collega’s lopen zwaarste marathon: “Het is pittiger dan verwacht”

Nu oefenen ze nog op de Kardingebult, maar in september gaan vier collega’s meedoen aan de Jungfrau-marathon in Zwitserland.

Door het hoogteverschil wordt de Jungfrau-marathon gezien als één van de moeilijkste marathons ter wereld. Dat doen ze allemaal om geld op te halen voor KiKa, een goed doel dat onderzoek naar kinderkanker financiert. Ze hopen 18.000 euro op te halen, en inmiddels zitten ze al iets over de helft. “Het was van mij altijd al een wens om ‘m te doen,” vertelt initiatiefnemer Frans Eygelshoven. “Toen ik zag dat het voor KiKa was dacht ik: dan gaan we meedoen. Toen heb ik mijn collega’s gevraagd en nu zijn we met z’n vieren.” Voor Margreet Poesiat is het de eerste keer dat ze meedoet aan een marathon. “Ik vind het heel belangrijk om zo veel mogelijk kinderen te helpen. Er is veel geld nodig om onderzoek te kunnen doen en met dit soort dingen wordt er veel extra geld opgehaald. Daar willen we graag een steentje aan bijdragen.”

Ze trainen elke week. “De Kardingebult is één van de weinige plekken in Groningen waar we hoogtemeters kunnen maken,” zegt Anne Geert van der Neut. “Na ons werk hier vlakbij gaan we één keer hier trainen en af en toe oefenen we in Drenthe op de VAM-berg.”

Ze hebben erg veel zin in de marathon. “We hebben ook een paar voorlichtingen gehad en daar zeiden ze dat de Jungfrau één van de mooiste marathons is,” vertelt Lineke de Groote. “Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn.”

Doneren kan via de webiste.