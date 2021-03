Collega neergestoken agent eveneens gewond geraakt

nieuws

In de Van Houtenlaan zijn woensdagavond veel hulpdiensten aanwezig. Foto: Patrick Wind

De politie heeft nog geen daders kunnen aanhouden van de steekpartij van woensdagavond aan de Van Houtenlaan, waarbij een agent zwaar gewond raakte. Wel meldt de politie dat ook de collega van de bewuste agent gewond is geraakt.

Eén van de agenten ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij werd meerdere keren met een scherp voorwerp in de keel en hals gestoken. Zijn collega liep verwondingen aan een been op. Zij kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt hen, contact op te nemen.

De twee agenten spraken woensdagavond even na 22.00 uur twee jonge mannen aan in verband met een avondklokcontrole. De agenten werden vrijwel direct aangevallen door één van hen. De verdachten gingen er na het incident lopend vandoor. Het gaat om twee blanke jongens. Beide droegen donkere kleding. Eén van hen droeg een opgerolde muts, de ander droeg een rugzak en heeft krullend haar.