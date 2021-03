ChristenUnie trekt op duurzame manier door het land bij Regiorace

nieuws

Kandidaat-Kamerleden Stieneke van der Graaf (r) en Inge Jongman op de fiets onderweg naar Roden. Foto: Maarten van Wieringen

Op het Martinikerkhof in Groningen klonk zaterdagochtend om 08.30 uur het startschot voor de Regiorace van de ChristenUnie. Bij de estafette worden duurzame ideeën en initiatieven naar Den Haag gebracht.

De eerste etappe liep van Groningen naar Roden en werd volbracht door kandidaat Kamerleden Stieneke van der Graaf en Inge Jongman. “Wat we gedaan hebben is dat we allemaal duurzame initiatieven verzameld hebben”, vertelt Van der Graaf. “Alle gemeenten in de provincie zijn met een boodschap gekomen. Zo is er bijvoorbeeld de boodschap van een fractie om meer netcapaciteit te creëren vanwege de aanleg van meer zonnepanelen. Zonnepanelen waarvan wij vinden dat die vooral op daken en op industrieterreinen geïnstalleerd moeten worden. Een andere fractie is met het idee gekomen om van waterstof meer werk te maken, en ook is er een boodschap om meer fietssnelwegen aan te leggen.”

Oog hebben voor de regio

Maar ook bestaande ideeën die een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van het land zijn opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de Gebiedscoöperatie Westerkwartier genoemd. “Alle ideeën zijn verzameld in een koker en deze gaat in estafettevorm naar Amersfoort, de stad waar Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer, red.) woont. Op deze manier komen de plannen in Den Haag terecht.” Behalve in Groningen werden er ook estafettes gestart in provincies als Brabant, Limburg en Friesland. Uiteindelijk doen zo’n negentig afdelingen mee. “Door het in Den Haag te brengen willen we aangeven dat we hier de komende vier jaar werk van willen gaan maken. Wij vinden het belangrijk dat we de omslag gaan maken van fossiel naar duurzame energie, alleen moet dit wel op een goede manier gebeuren. Met de Regiorace willen we daarnaast laten zien dat we als partij oog hebben voor de regio.”

Het idee van de Regiorace is niet helemaal nieuw. Vier jaar geleden werd het in Groningen bedacht. Toen werden ideeën vanuit Groningen naar Den Haag gebracht. Dit jaar doet het hele land mee aan de actie.

Bekijk hier een filmpje van de start op het Martinikerkhof