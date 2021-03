ChristenUnie presenteert plan voor het Noorden

nieuws

Foto: Anne-Paul Roukema / christenunie.nl (CC-BY-SA-4.0)

Er moet meer aandacht komen voor de drie noordelijke provincies. Dat vindt de fractie van de ChristenUnie. Om die reden heeft Kamerlid Stieneke van der Graaf zaterdag een plan voor het Noorden gepresenteerd.

“De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio”, zegt Van der Graaf. “In de afgelopen jaren heb ik mij vanuit de Kamer ingezet voor een sterke regio. En dat is nodig, want door krimp, vergrijzing of eenzijdige focus op de Randstad krijgen regio’s niet altijd de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Soms gaat het echt mis, in Groningen zie ik de scheuren in het vertrouwen tussen overheid en mensen als gevolg van de gaswinning en het uitblijven van herstel, door schadeafhandeling en versterking.” De partij wil dat Groningen koploper wordt in de overgang naar een schone energie en werken aan toekomstperspectief. Ook wil de partij 100 miljoen euro investeren in een fonds voor de samenleving. Dit fonds kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld lokale burgerinitiatieven en ontmoetingsplekken.

Onlangs liet het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, weten dat het toekomstperspectief voor de grensstreken en de noordelijke provincies in het geding is. Jongeren trekken weg en de bedrijvigheid verdwijnt. Van der Graaf noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. “Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio. Daarom presenteert de ChristenUnie dit plan met gerichte investeringen en maatregelen. Zodat het wonen, werken en opgroeien ook voor volgende generaties goed is.” In het plan staat dat er één overheidsloket voor kwetsbare burgers moet komen en goede verbindingen en kortere reistijden tussen het Noorden en de Randstad gerealiseerd moeten worden. Gemeenten moeten extra geld krijgen op het gebied van zorg en voor gerichte investeringen. En er moet een fonds komen om de lokale en regionale journalistiek te versterken.