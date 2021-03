CDA twijfelt aan draagvlak voor uitbreiding betaald parkeren in Stad en komt met enquête

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfractie van het CDA vindt dat het gemeentebestuur onvoldoende onderzoek heeft gedaan onder de bewoners voor haar plannen om betaald parkeren in te voeren in een groot deel van de Groningse wijken. Daarom heeft de fractie een speciale enquête-website gelanceerd voor inwoners van deze wijken.

Volgens CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens komt het gemeentebestuur ergens in de komende maand met een voorstel voor de uitbreiding van betaald parkeren in Groningen: “We vinden het belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt naar de noodzaak daarvan en naar draagvlak onder de bewoners, maar het college lijkt dit niet van plan. Volgens het college zijn de ‘de huidige signalen voldoende’.”

Het gemeentebestuur wil de betaald parkeren-zones in de stad uitbreiden, onder andere naar de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde en het Stadspark wil de gemeente betaald parkeren invoeren.

Het CDA wil daarom graag weten van de bewoners van deze wijken hoe ze over de invoering van het betaald parkeren denken. Via een enquête kunnen bewoners aangeven of ze voor en tegen de invoering zijn. Op basis van de resultaten wil het CDA een afgewogen besluit nemen over de mogelijke uitbreiding van betaald parkeren in de gemeente.