Catshuisberaad van start, wel of niet versoepelen van coronamaatregelen

Een deel van het kabinet is zondagmiddag samen met verschillende experts op het Catshuis bijeen gekomen om de huidige coronasituatie in het land te bespreken. Belangrijkste vraag die op tafel ligt is of de eerder toegezegde versoepelingen door kunnen gaan.

Begin maart schetste het kabinet het beeld dat rond Pasen de terrassen open konden en ook dat het fysiek onderwijs in het ho en het wo hervat zou kunnen worden. Voorwaarde was wel dat de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames de goede kant op zou moeten bewegen. Sinds afgelopen week lopen de besmettingscijfers echter weer op en neemt ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer toe. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans was zaterdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen helder: versoepelingen kunnen we ons nu niet of nauwelijks permitteren. Ze krijgt bijval van verschillende collega’s waaronder viroloog Bert Niesters van het UMCG die afgelopen donderdag al liet weten somber te zijn over mogelijke versoepelingen.

Wacht nog twee maanden

Koopmans liet in het radioprogramma weten geduld te hebben. “Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie”, aldus Koopmans. “Er komen extra vaccins aan als alles goed gaat. De GGD’s bereiden zich voor om heel massaal te gaan vaccineren. Dat effect ga je meer en meer merken. Naarmate van de oudste leeftijdsgroepen steeds minder mensen risico hebben om zo ziek te worden dat ze opgenomen moeten worden, gaan we dat terugzien. Dat kan nog een maand of twee duren.” Koopmans haar collega Menno de Jong, die eveneens lid is van het OMT zegt: “Met versoepelingen neemt het aantal infecties toe. Jongeren komen meestal niet in het ziekenhuis terecht, maar ze kunnen door hun bewegingen wel kwetsbare mensen besmetten die nog niet gevaccineerd zijn”, zegt De Jong tegen AT5.

Verdeeldheid in kabinet

Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt versoepelingen niet verstandig te vinden omdat het aantal opnames in de ziekenhuizen al drie weken op rij stijgt. “Iedere week gaat het met 10 procent verder omhoog”, zei Kuipers in het televisieprogramma Nieuwsuur. “De verwachting is dat dat nog verder zal doorzetten. En we houden er rekening mee dat dat door kan stijgen tot wat we begin januari hebben gehad, het hoogtepunt van de tweede golf.” Voor het kabinet is het een lastige puzzel, ook omdat men niet op één lijn lijkt te zitten. Demissionair minister Sigrid Kaag (D66) vindt dat de avondklok zo snel mogelijk moet verdwijnen, terwijl haar collega Ferd Grapperhaus (CDA) zegt dat we juist behoedzaam moeten zijn.

Komende week komt het kabinet met een persconferentie.