Carillon Martinitoren speelt half uur lang muziek van Golden Earring

Foto: Willam Rutten

Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt op 11 maart vanaf 17.15 een half uur lang nummers van de rockband Golden Earring op het carillon van de Martinitoren.

De stichting Martini Beiaard Groningen is door Audrey Doornbos, fan van de Golden Earring, benaderd om mee te doen aan een landelijke actie. Het is de bedoeling om op de 73-ste verjaardag van oprichter en gitarist George Kooymans overal het nummer “Radar Love” de grootste hit van de band te laten horen. Aan de legendarische band kwam kortgeleden na zestig jaar plots een einde, omdat George Kooymans door de spierziekte ALS niet meer kan optreden. Daarom zit ook een groot afscheidsconcert er niet meer in.

Stadsbeiaardier Auke de Boer geeft op 11 maart een compleet concert met de volgende nummers: Another 45 miles, Just a little bit of peace in my heart, Twilight zone, Going to the run, That day, Long blond animal, Weekend love, Why do I, Pouring my heart out again en Dong-dong-diki-digi-dong.