Burgernet ingezet vanwege vermissing

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege de vermissing van een man is de politie dinsdagavond een Burgernetactie gestart. Deelnemers wordt gevraagd uit te kijken.

De actie werd rond 22.00 uur opgestart. De persoon die gezocht wordt is voor het laatst gezien in de omgeving van de Aldebaranstraat in de wijk Paddepoel. Het gaat om een man van ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een wit baardje en een witte snor. Tijdens zijn vermissing droeg hij een grijze hoed, een grijze trui, een donkere trainingsbroek en zwart/rode Nike-schoenen. De persoon

Mensen die iets gezien hebben, of die weten waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.