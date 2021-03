Burgemeesters in Veiligheidsberaad temperen roep om versoepelingen

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen, temperen de roep om versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat hebben zij maandagavond laten weten tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad. Dat meldt nu.nl.

De burgemeesters vinden dat de besmettingscijfers eerst moeten gaan dalen. De burgemeesters reageren daarmee indirect op de actie van de horeca die dinsdag plaatsvindt. Horecabedrijven in het land hebben aangegeven de terrassen uit protest te willen gaan heropenen. Voor wat betreft deze actie gaan de burgemeesters er van uit dat de horecabedrijven zich netjes aan de gemaakte afspraken zullen houden. Mochten er wel mensen op de terrassen gaan zitten, dan zullen de burgemeesters gaan handhaven.

Eerder op de dag liet voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, het LNAZ, al weten dat er vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen geen ruimte is voor verdere versoepelingen. Politici zouden zich volgens Kuipers ook terughoudend op moeten stellen in de verkiezingscampagne. “Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt”, aldus Kuipers. De voorzitter vindt het niet logisch om al meer maatregelen te gaan versoepelen terwijl het effect van de versoepelingen die deze week ingaan nog niet duidelijk zijn. Pas over enkele weken kan dit worden bepaald. “Als het te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig.”