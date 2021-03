Burgemeester verbiedt fakkeloptocht binnenstad

nieuws

De fakkeloptocht in de binnenstad van Groningen die via social media was aangekondigd kan woensdagavond niet doorgaan. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen besloten.

“Een onaangekondigde demonstratie op de Grote Markt is op last van de burgemeester verboden en wordt door de politie ontbonden”, laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten. “Het betrof een demonstratie in het donker waarbij de demonstranten een tocht wilden gaan lopen. En dat is niet toegestaan.”

Uit beelden op social media blijkt dat in het begin van de avond enkele tientallen mensen zich op de Grote Markt verzameld hadden. De politie liet met behulp van een megafoon weten dat de demonstratie niet is toegestaan. De aanwezigen scandeerden daarop ‘wie goan deur’. Ook vorige week woensdag werd er een fakkeloptocht door de binnenstad gehouden.

Deel dit artikel: