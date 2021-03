Burgemeester mag gebouw sluiten bij corona-uitbraak

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Burgemeesters krijgen binnen afzienbare tijd de mogelijkheid om gebouwen te sluiten als daar meer dan drie mensen besmet zijn geraakt. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met deze wetswijziging.

Op dit moment kan de GGD de beheerder van een pand adviseren om een locatie, of delen ervan, te sluiten. In de meeste gevallen wordt dit advies opgevolgd. In de gevallen waar dat niet gebeurt, kan de burgemeester straks snel ingrijpen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij gebouwen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld kantoren en bedrijfspanden.

Een gebouw kan voor maximaal tien dagen gesloten worden. De mogelijkheid geldt niet voor woonhuizen en religieuze gebouwen, die kunnen niet gesloten worden.