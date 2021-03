nieuws

De buitenschoolse opvang moet zo snel mogelijk weer volledig open. Dat zegt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Op dit moment zijn de buitenschoolse opvangen alleen open als noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. De belangenvereniging komt nu met de oproep omdat er in de laatste persconferentie geen perspectief is geboden voor verdere heropening. “En dat is iets wat je wel zou verwachten”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging. Jellesma verwijst daarmee naar bijvoorbeeld de contactberoepen die sinds vorige week weer aan de slag mogen.

“Bovendien is de noodopvang zo druk bezocht, soms is meer dan de helft van de kinderen aanwezig. Dat duidt erop dat iedereen met een cruciale baan een volledig beroep doet op de opvang, en dat zegt toch wel wat over het belang van de BSO.”