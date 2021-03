‘Buiklanding op Groningen Airport Eelde was menselijke fout’

nieuws

Foto: Patrick Wind, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

De oorzaak van de buiklanding van een eenmotorig vliegtuigje op Groningen Airport Eelde van afgelopen augustus was de fout van de piloot en zijn instructeur. Dat blijkt uit het Kwartaalrapport Luchtvaart van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Volgens de onderzoeksraad had het vliegtuig, ook na de crash, een werkend landingsgestel en was ook het alarm, wat normaliter zou afgaan bij een vergeten uitgeklapt landingsgestel, in goede staat.

Volgens de OVV was de leerling-piloot onderhevig aan een hogere werkdruk, omdat hij een ander vliegtuig moest inhalen en vervolgens sneller en vanaf een lagere starthoogte moest landen. Ook had de leerling weinig ervaring met een vliegtuig met een intrekbaar landingsgestel en werden er geen checks uitgevoerd op het openen en sluiten van de wielen. De warmte in de cockpit kan hier een mogelijke verklaring voor zijn.

De buiklanding van het vliegtuig vond afgelopen augustus plaats. In eerste instantie werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd om bij de crash van een vliegtuig te assisteren. De inzittenden van het toestel bleven echter ongedeerd.