nieuws

foto: Wikimapia.org

Vanwege storm Evert worden de bruggen in het Reitdiep niet bediend. Dat maakte de Inspectie van Scheepvaart van de provincie Groningen donderdagmiddag bekend.

Ook de sluizen en andere beweegbare objecten, vanaf de Plataanbrug tot en met de Robbengatsluis in Lauwersoog, staan tot nader bericht stil.

Wanneer de bruggen weer open gaan, is niet bekend. Waarschijnlijk is dat het geval als de storm is gaan liggen.