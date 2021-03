“Britse variant gaat wedstrijd winnen, derde coronagolf niet af te wenden”

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Het coronavirus gaat de wedstrijd winnen. Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

In de krant spreekt Niesters van een wedstrijd van het vaccin tegen het virus waarbij het virus die wedstrijd gaat winnen. “Er is maar één remedie, en dat is sneller vaccineren”, zegt de viroloog in de krant. “Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen.” Niesters verwijst daarmee naar een uitzending van Nieuwsuur van afgelopen donderdag waaruit blijkt dat de vaccinatie van ouderen en gehandicapten in zorginstellingen traag verloopt.

In Nederland hebben we momenteel te maken met de Britse coronavariant die besmettelijker is dan de variant die vorig jaar maart in Nederland de kop op stak. Volgens Niesters gaat het inmiddels bij negentig procent van de positieve testen om de Britse variant. “Als we eind volgende week niet lagere besmettingscijfers hebben dan nu, dan hebben we een groot probleem. Als de cijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames een kwestie van tijd.” De viroloog waarschuwt ook voor het doen van verdere versoepelingen.