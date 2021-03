Brandweer in actie voor mogelijke koolmonoxidevergiftiging

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor een mogelijke koolmonoxidevergiftiging in een woning aan de Driehovenstraat in de stad Groningen.

De melding van een mogelijk koolmonoxide-probleem kwam rond 18.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoner van de betreffende woning woont er nog niet zo heel lang en voelt zich de laatste dagen niet helemaal lekker”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Het ging om symptomen die wijzen op een mogelijke koolmonoxidevergiftiging. Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en hebben in de woning metingen gedaan. Daarbij hebben we echter niets aangetroffen.”

Installatiebedrijf

Een installatiebedrijf is voor de zekerheid ingeschakeld om een controle te doen. “We nemen dit soort meldingen heel serieus en nemen ook altijd het zekere voor het onzekere. Daarom komt een installatiebedrijf langs om alles te controleren.” De bewoner is gecontroleerd door een verpleegkundige van de Rapid Responder.

Koolmonoxide

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in bijvoorbeeld een woning, leidt al snel tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood als er niet snel ingegrepen wordt.