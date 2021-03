Brandweer in actie voor kater Pim die al twee dagen op het dak zit

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Harense brandweer moest zondagochtend in actie komen aan de Onnerweg in Haren voor een kat die al twee dagen op het dak zat. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

“Het gaat om kater Pim”, vertelt Weening. “Het dier zit al twee dagen op het dak en durft of kan er niet vanaf komen. Zondagochtend is besloten om de hulp van de brandweer in te roepen.” De Harense brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit. “De brandweerlieden hebben verschillende pogingen ondernomen om de kat te redden maar Pim liet zich niet zo makkelijk vangen. Door middel van een ladder probeerde men het dier van het dak te halen.”

Na verschillende pogingen lukte het dan toch. “Het dier is inmiddels weer in gezelschap van zijn baasjes. Pim maakt het ook ogenschijnlijk goed.”