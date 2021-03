Brandweer Groningen zoekt negen nieuwe beroepslieden voor kazernes in Stad

nieuws

Foto: Brandweer Groningen

De brandweer in Groningen is op zoek naar negen nieuwe, betaalde collega’s voor de kazernes in de stad Groningen. Donderdagmiddag startte het korps met een wervingscampagne.

Op dit moment werken er ongeveer negentig beroepsbrandweerlieden in de Stad, in drie ploegen met vierentwintiguursdienst op twee kazernes. Natuurlijk verloop zorgt ervoor dat er meerdere mensen uit de beroepsploegen zijn gestopt.

Nieuwe brandweerlieden moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma, omdat de mensen die nieuw binnenkomen opgeleid worden tot duiker. Ook mensen

zonder brandweerervaring zijn welkom, want de brandweer verzorgt de opleiding. De sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen, zoals gesprekken, fysieke testen, een outdoor-programma en keuringen. Per 1 september komen de nieuwe mensen in dienst bij brandweer Groningen.