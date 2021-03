Bouw warmtecentrale WarmteStad op Zernike officieel gestart

nieuws

Foto: Pjotr Wiese

Met het onthullen van een bouwbord is woensdagmiddag de bouw van een warmtecentrale op de Zernike Campus officieel gestart.

Het bouwbord werd onthuld door wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie, directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en directeur Dick Takkebos van WarmteStad. De nieuwe centrale moet aanstaande herfst klaar zijn en is ook geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit naastgelegen datacenters. Om de restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. In de toekomst wil WarmteStad warmenet zo mogelijk ook gaan verwarmen met andere bronnen zoals zonnewarmte. De te bouwen warmtecentrale is technisch ook ingericht op deze nieuwe technieken.

“Met de bouw van de warmtecentrale brengen we de verdere verduurzaming van Groningen weer een stap verder”, vertelt Dick Takkebos. “We kunnen restwarmte daadwerkelijk omzetten naar duurzame warmte. De centrale is daarmee klaar voor de toekomst waarin we steeds meer panden gaan aansluiten op ons inmiddels meer dan vier kilometer lange warmtenet.” De nieuwe warmtecentrale is het beginpunt voor de levering van duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in de wijken Paddepoel en Selwerd en op de campus Zernike.