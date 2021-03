Bouw vijfde nieuwe woonblok in Grunobuurt bereikt hoogste punt

nieuws

Foto: Trebbe Bouwe

Aannemer Trebbe bereikte donderdagochtend het hoogste punt van Tractie, het vijfde nieuwe woongebouw van Nijestee in de Grunobuurt. Het woonblok wordt een appartementencomplex met 107 woningen voor sociale- en middenhuur.

“We startten een jaar geleden met de bouw van Tractie en we zijn er trots op dat het hoogste punt nu al is bereikt”, vertelt Jan Jaap Vogel, directeur vastgoed bij woningcorporatie Nijestee. “Als alles volgens planning verloopt wordt het woongebouw in september opgeleverd. Daarna kunnen de eerste bewoners hopelijk snel verhuizen.”

De 107 huurappartementen krijgen een gemeenschappelijk binnenterrein met parkeerplaats en worden gasloos en energiezuinig gebouwd. Het gebouw varieert in hoogte van drie tot zeven bouwlagen. Er komen woningen voor de sociale huur en middenhuur, verdeeld over appartementen met drie of vier kamers en maisonnettes met entree op de straat.