Bouw nieuwe Kattenbrug begint aanstaande donderdag

Foto Gemeente Groningen. Kattenbrug

Om ervoor te zorgen dat nieuwe Kattenbrug vanaf eind augustus gebruikt kan worden, wordt de kruising van het Schuitendiep met het Kattendiep vanaf aanstaande donderdagochtend vier maanden afgesloten voor auto’s en fietsers.

Het bouwterrein voor de nieuwe Kattenbrug staat inmiddels in de hekken. De werkzaamheden starten met de verplaatsing van het riool en het maken van de fundering van de brug. De brug is in juli van dit jaar klaar. Daarna wordt de brug aangesloten op de wegen aan beide zijden van het Schuitendiep. Na de zomervakantieperiode begint de aanleg van de nieuwe, verlaagde kade aan de westzijde van de brug.

De gemeente verwacht dat het hele project Kattenbrug volgend jaar maart is afgerond.

Geen auto’s en fietsers

Het gemotoriseerde verkeer, afkomstig vanaf de Turfsingel en rijdend in de richting van de Steentilbrug en het Damsterdiep, moet vanaf donderdag omrijden via de buitenzijde van het Schuitendiep, de Korreweg, de Kapteynlaan, de Petrus Campersingel en het Damsterdiep. Fietsers komend vanaf het Schuitendiep en rijdend in de richting van het Damsterdiep worden omgeleid via de Poelebrug en de oostkant van het Schuitendiep.