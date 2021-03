‘Blinde dove demente’ hond Mila terug na nachtelijk avontuur

nieuws

foto door: Elin Stil

De Honden Zoekgroep Noord-Nederland is meerdere keren per week actief en regelmatig met succes. Zoals in het verhaal over Mila.



Mila wordt omschreven als ‘oud en ook nog eens blind, dement en doof’.

‘Mila raakte 1 maart vermist toen zij vanaf De Linie voor haar laatste ronde naar buiten zou gaan. Toen de haak niet helemaal aansloot besloot Mila op haar oude dag zelfstandig de bloemetjes buiten te gaan zetten’.

De hond is ’s nachts nog gezien door de Dierenambulance op de Helperzoom en bij de Euroborg. Mila werd de volgende dag teruggevonden achter een graafmachine op de Gideonweg. ‘Doodmoe maar in orde’.

Het hele verhaal over Mila en de gebeurtenissen rond andere vermiste honden staan op de Facebookpagina van de Honden Zoekgroep Noord-Nederland.