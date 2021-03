“Blij dat er eindelijk wat perspectief is voor de horeca”

nieuws

Foto: Café de Toeter (via FB)

Bij café De Toeter aan de Turfsingel reageert men verheugd op het nieuws dat de terrassen mogelijk met de Pasen weer open mogen.

“Dit is heel mooi nieuws”, zegt eigenaar Maik van Heerd. “Ik ben blij dat er eindelijk weer wat perspectief is, want daar ontbrak het nogal aan. Het blijft natuurlijk afwachten wat er precies mogelijk zal zijn, maar er lijkt wat ruimte te komen. Persoonlijk verwacht ik dat het een vergelijkbare constructie zal zijn als vorig jaar zomer. Maar weet je, dat geeft niets. We kunnen straks weer wat gaan doen en dat is super.”

Lastige fase

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) liet weten dat als de coronabesmettingen teruglopen er vanaf eind maart versoepelingen mogelijk zijn voor de detailhandel, het hoger onderwijs en de horeca. “Het is het nieuws dat we nodig hebben. Sinds de herfstvakantie zijn we gesloten. En dat raakt je bedrijf. Het is momenteel een lastige fase. Tussen de oren is het belangrijk dat je positief blijft, en dat je er staat als het straks weer kan. De komende tijd gaan we met ons team ons zo goed mogelijk voorbereiden.”

“Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind”

Van Heerd vindt het jammer dat de horeca de eerste zonnestralen gemist heeft. “Twee weken geleden was het prachtig weer. Dat was het moment geweest dat je eigenlijk je terras had willen openen. Want die eerste zonnestralen die zijn altijd het fijnste. Ik hoop alleen dat we straks met Pasen mooi voorjaarsweer mogen hebben. Dat het niet stormt of regent. Dus ik hoop dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we dan echt optimaal kunnen genieten.”

Economische impact

Zondagavond werd bekend dat muziekcafé Lola heeft moeten stoppen vanwege de coronacrisis. “Dat nieuws was bij mij nog niet bekend, maar het verwonderd mij niets. Behalve De Toeter hebben wij ook Het Catshuys. We hebben besloten dat we ook hebben moeten stoppen met dit café. En ik verwacht dat dit nog maar het begin is. Zulke verhalen zal je het komende jaar veel vaker horen. De coronacrisis heeft economisch gezien hele grote gevolgen.”