Henk Bleker weg bij zonneparkenbedrijf na flirts met Forum voor Democratie

Foto: Roel Wijnants via Wikimedia Commons (CC 3.0 Unported)

Henk Bleker gaat aftreden als algemeen directeur bij Powerfield, een Gronings bedrijf wat zonneweides aanlegt. Volgens de aandeelhouders zijn uitlatingen van Bleker, die hij eind vorige week deed bij zijn aangekondigde aansluiting bij Forum voor Democratie, de reden voor zijn vertrek.

Deze uitlatingen zijn volgens Powerfield in strijd met de visie en waarden van het bedrijf: “Wij waren verrast door de uitlatingen in de media. Als bedrijf zijn wij dagelijks bezig met het leveren van schone, duurzame energieoplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Hier blijven wij ons onverkort voor inzetten.”

Volgens Powerfield staat Bleker nog steeds volledig achter het bedrijf. “Hij heeft op geen enkele wijze iets anders willen suggereren”, aldus financieel directeur Jean-Louis Bertholet. “Hij begrijpt dat discussie over zijn persoon niet in het belang is van PowerField. Na overleg is besloten tot het aftreden van de heer Bleker als algemeen directeur.”